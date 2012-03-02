中国与俄罗斯就油价争议达成共识

路透北京3月2日电---中国当局周五表示,针对俄罗斯原油透过油管输往中国的价格争议,中国已与俄罗斯达成共识.

"在互谅互助及双赢原则下,双方已针对中俄原油油管交易价格议题达成一项共识,"中国外交部在给路透的一份传真中表示.