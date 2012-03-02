中国与俄罗斯就油价争议达成共识

国美电器预计去年度净利同比下降65-75% 惟下半年明显改善
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透北京3月2日电---中国当局周五表示,针对俄罗斯原油透过油管输往中国的价格争议,中国已与俄罗斯达成共识.
"在互谅互助及双赢原则下,双方已针对中俄原油油管交易价格议题达成一项共识,"中国外交部在给路透的一份传真中表示.
此声明并未提供任何细节.(完)
--编译 蔡美珍;审校 李爽/侯向明
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。