中俄央行大力购买黄金以分散储备 其他央行兴趣减退

根据国际货币基金组织(IMF)数据，中国和俄罗斯央行为了分散储备，过去两年占到央行购买黄金总量的85%，而其他多数央行的黄金需求消退。过去两年，中国和俄罗斯成为央行买盘的主力；在央行净购买量约1,280吨中，这两国央行就占1,084吨。中国亳不掩饰将外汇储备多元化的意图，目前其黄金占比仅为2.2%，美国则高达75%。路透