中国外长称如俄方需要 中国将力所能及提供必要协助

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月22日 - 《中国日报》周一引述中国外交部长王毅的话称，如果俄方需要，中国会在力所能及的范围之内提供必要协助；但相信俄罗斯有能力能够克服目前经济上的困难情况。
俄罗斯卢布汇率今年下跌约45%，尤其是上周出现了暴跌。俄总统普京拒绝将其称之为危机，并表示卢布最终还会上涨。
《中国日报》报导称，王毅周末接受采访时说，俄罗斯也有智慧能够克服目前经济上的困难情况。
王毅说：“我们一贯是相互支持、相互帮助。如果俄方需要的话，我们会在力所能及的范围之内提供必要协助。”
王毅没有进一步说明。
中国商务部周末也表示，将更多使用人民币进行中俄贸易结算，在卢布大幅度波动的情况下保证贸易结算的安全可靠。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：