中国外长称如俄方需要 中国将力所能及提供必要协助

路透北京12月22日 - 《中国日报》周一引述中国外交部长王毅的话称，如果俄方需要，中国会在力所能及的范围之内提供必要协助；但相信俄罗斯有能力能够克服目前经济上的困难情况。

俄罗斯卢布汇率今年下跌约45%，尤其是上周出现了暴跌。俄总统普京拒绝将其称之为危机，并表示卢布最终还会上涨。

《中国日报》报导称，王毅周末接受采访时说，俄罗斯也有智慧能够克服目前经济上的困难情况。

王毅说：“我们一贯是相互支持、相互帮助。如果俄方需要的话，我们会在力所能及的范围之内提供必要协助。”

王毅没有进一步说明。

中国商务部周末也表示，将更多使用人民币进行中俄贸易结算，在卢布大幅度波动的情况下保证贸易结算的安全可靠。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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