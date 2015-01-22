中国拟建莫斯科至北京高铁 投资料达1.5万亿元--北京市政府

美新政府政策对中国经济影响可控 但施压人民币汇率--报告
路透北京5月7日 - 中国金融四十人论坛（CF40）和美国彼得森国际经济研究所（PIIE）联合报告认为，美国新政府在税收、基建投资等方面的政策调整，总体来说对中国经济影响可控；但美新政可能会带来美元上涨，并对人民币汇率带来一定贬值压力，不过贸易差额不是中美汇率政策立足点。
路透北京1月22日 - 中国北京市政府新闻办公室官方微博称，中国计划建设俄罗斯莫斯科至北京的高速铁路，全程超过7,000公里，项目投资预计1.5万亿元人民币。
该条铁路途经中国、哈萨克斯坦和俄罗斯，列车运行时间两天。
此外，贯通朝鲜半岛的东北亚通道，以及中国与西亚和南亚相连接的陆地交通设想，都可为未来的邻邦旅游打通通道。（完）
(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。