中国石油化工集团将参股俄罗斯石化企业西布尔

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透莫斯科9月3日 - 俄罗斯最大石化企业西布尔(Sibur)周四公布，中国石油化工集团公司已与其就股权收购交易达成协议，但未公布股权交易规模和金额。
一名接近西布尔股东的知情人士告诉路透，中石化可能收购该公司逾10%的股权。
“交易不会导致股东持股结构发生重大变化，”该知情人士称。
西布尔称，俄罗斯第二大天然气生产商Novatek(NVTK.MM)的高管Leonid Mikhelson仍将是西布尔最大的股东。
此项交易是在俄罗斯总统普京访华期间在北京签署的，预计将在2015年12月1日之前，经必要监管审批后完成。
西布尔的其他股东包括普京的盟友Gennady Timchenko，以及西布尔的现任和前任高管们。
去年西布尔营收达到3,610亿卢布(54亿美元)。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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