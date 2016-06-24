中国央行：俄罗斯央行在华设立代表处 以促双边金融经贸关系发展

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月24日 - 中国央行周五称，央行行长周小川近日与俄罗斯联邦中央银行行长纳比乌琳娜共同签署俄罗斯央行在华设立代表处的协议，以加强两国央行间合作，促进双边金融合作与经贸关系进一步发展。
央行网站刊登的新闻稿称，这是外国央行在中国设立第八家代表处，是俄罗斯中央银行在国外设立的首家代表处。
央行网站同时刊登的另一新闻稿称，中国央行副行长郭庆平与俄罗斯央行副行长德米特里·斯科别尔金周五签署了双方关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录，内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流与培训等。
俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov 4月下旬接受路透专访时称，其与中国央行以及金融监管部门的磋商“收获颇丰”，进程“已接近完成”；6月底前，即俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。
中国央行3月称，已与俄罗斯央行完成双边本币互换操作，未来双方可根据需要继续启动互换操作。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。