中国央行：俄罗斯央行在华设立代表处 以促双边金融经贸关系发展

路透北京6月24日 - 中国央行周五称，央行行长周小川近日与俄罗斯联邦中央银行行长纳比乌琳娜共同签署俄罗斯央行在华设立代表处的协议，以加强两国央行间合作，促进双边金融合作与经贸关系进一步发展。

央行网站刊登的新闻稿称，这是外国央行在中国设立第八家代表处，是俄罗斯中央银行在国外设立的首家代表处。

央行网站同时刊登的另一新闻稿称，中国央行副行长郭庆平与俄罗斯央行副行长德米特里·斯科别尔金周五签署了双方关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录，内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流与培训等。

俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov 4月下旬接受路透专访时称，其与中国央行以及金融监管部门的磋商“收获颇丰”，进程“已接近完成”；6月底前，即俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。

中国央行3月称，已与俄罗斯央行完成双边本币互换操作，未来双方可根据需要继续启动互换操作。（完）