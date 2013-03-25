习近平在莫斯科演讲中称反对外国力量干涉别国内政

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路透莫斯科3月23日(记者 Vladimir Soldatkin) - 中国国家主席习近平周六在莫斯科的一场演讲中表示，外国力量不要干涉他国内政。这向西方发出了信号，也呼应了俄罗斯总统普京多次作出的类似表态。

俄罗斯和中国均为拥有否决权的联合国安理会常任理事国，两国常常在外交上步调一致，抗衡美国及其北约盟国的影响力，并三次否决了联合国叙利亚问题决议草案。

习近平在莫斯科国际关系学院发言称：“我们主张……尊重各国人民自主选择发展道路的权利，反对干涉别国内政”。

此前一天，习近平与俄罗斯总统普京会晤。这也是习近平当选国家主席以来首次海外出访的第一站。双方称这一选择凸显出中俄的“战略合作关系”。

习近平在克里姆林宫对普京表示：“你我是好朋友。”

习近平在莫斯科国际关系学院的发言中还称：“一个高水平、强有力的中俄关系，不仅符合中俄双方的利益，也是维护国际战略平衡和世界和平稳定的重要保障。”

去年5月重新当选总统的普京经常批评外国力量干涉主权国家内政。

西方国家呼吁向叙利亚总统阿萨德施压以结束叙利亚内战，中俄则持不同态度。长达两年的叙利亚内战已造成逾7万人丧生。

俄罗斯新闻通讯社报导称，作为双方互信的一种表现，习近平周六还成为参观俄罗斯军事指挥部的首位外国领导人。

俄国防部副部长安托诺夫(Anatoly Antonov)表示，习近平和俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)均表示，两国对美国的全球导弹防御部署拥有共同的关切。(完)