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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 07:57 BJT

《焦点》中俄天然气供应协议将是普京访华期间的关注重点

不过，虽然两国看似在叙利亚冲突等许多国际外交问题上都有持相同看法，而且常常在联合国安全理事会上投出相同票，但中国并不是那么愿意在乌克兰问题上支持俄罗斯。

“总之，我们在乌克兰问题上秉持客观、公正的立场，”前中国驻俄罗斯大使及外交部顾问刘古昌向路透称，“必须尊重所有人及有关各方。不过我们很清楚实际情况。”

中国谨慎地回应乌克兰危机，不希望疏远一个重要的盟友。

普京还将在上海会晤联合国秘书长潘基文，以讨论乌克兰危机。

乌克兰周日举行总统大选，此前俄罗斯总统普京下令，在该国和乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地，这可能缓解大选前的紧张局势。

普京办公室表示，春季演习已经结束，普京已下令部队返回基地。但北大西洋公约组织(NATO)一名军事官员称，军事联盟并未看到俄罗斯军队返回基地的迹象。(完) (编译 郑茵/朱晓军/许娜；审校 龚芳)
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