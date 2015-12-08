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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 17:58 BJT

中俄下周将签署核能和航空航天协议

路透北京12月8日 - 中国外交部副部长程国平周二称，下周俄罗斯总理梅德韦杰夫访华期间，中俄将签署核能、航空和航天协议。

梅德韦杰夫下周将前往郑州参加上海合作组织政府首脑(总理)理事会会议。

程国平表示，梅德韦杰夫还将访问北京和杭州，并在杭州出席一个互联网论坛。(完)

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