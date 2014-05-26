中国希望增加对俄投资 而美国投资人兴趣减退

路透圣彼得堡5月23日 - 中国投资有限责任公司周五表示，希望增加对俄罗斯的投资，这使得俄罗斯在与西方关系恶化之际，更加冀望同亚洲加强联系。中投为中国主权财富基金，规模达5,750亿美元。

中东和亚洲大型主权财富基金向俄罗斯企业投资，并支持其国有私募股权基金--俄罗斯直接投资基金(RDIF)。相反，投资于俄罗斯的美国金融业者已寥寥无几。

“中投公司已经在俄罗斯投资了数十亿美元，”中投董事长丁学东在圣彼得堡举行的俄罗斯投资年会间隙称。

“我们将继续加大在俄罗斯的投资，不仅在公开市场，还将进行直接投资，”他称。

许多美国金融业者在白宫建议下没有出席此次圣彼得堡投资年会。美国和欧盟对多名俄罗斯个人进行了制裁，认为他们在普京对乌克兰立场方面负有责任。

“我们向合作伙伴筹集到100亿美元，其中约90%来自亚洲和中东，”RDIF执行长Kirill Dmitriev称，“那些长线投资者对俄罗斯持长远看法。他们虽然看到有些动荡因素，但意识到不可能孤立俄罗斯这个全球第六大经济体。”

私募股权投资公司总体来说认为俄罗斯情况复杂，不太便于投资，因企业治理令人担心、法治不健全且投资机会缺乏。但美国私募巨头德州太平洋集团(TPG)是个明显的例外，已多次从对俄罗斯超市连锁店Lenta(LNTAq.L)的投资中获利。

中投在进行直接投资的同时，也通过与RDIF的合资企业对俄投资；中投在俄罗斯碳酸钾生产企业Uralkali(URKA.MM)拥有少量股权，并与RDIF签订协议，投资老年人基建设施和林业等项目。

丁学东表示，中投对俄罗斯的投资规模相对较小，这意味着潜力巨大；中投从长期着眼，正在增加对俄罗斯的投资。他尤其关注农业和能源产业。

丁学东称，未来10到20年内，基建领域将带给投资者丰厚的获利机会，而且俄罗斯应该“更新并升级”基础设施。

但鉴于俄罗斯经济成长缓慢而且可能衰退，一些人质疑亚洲投资者是否应该大力投资俄罗斯。

俄罗斯投资集团Aton董事会成员Bernard Sucher称，“我怀疑多数亚洲和中东投资者都会像其他人一样看到同样的情形--在吞并克里米亚并与西方产生冲突之前，俄罗斯经济成长已经放缓。”(完)

(编译 于春红；审校 郑茵/朱晓军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。