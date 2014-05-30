江苏梦兰集团牵头投78亿元在中俄边境建油品储运和炼化综合体

路透上海5月30日 - 据人民日报周五报导，由三家中国民营企业、一家俄方企业合作的跨国能源项目日前获得中国国家发改委核准批复。这个总投资近78亿元人民币的项目，由民企江苏梦兰集团牵头，此举开启了中国民企跨国能源项目的先河。

这个项目为阿穆尔--黑河边境油品储运与炼化综合体，由中俄四家企业组成的梦兰星河能源股份有限公司投资建设，总投资77.6亿元。在完善项目设计、设备采购等前期工作后将于明年5月正式开工。

这三家中国民企同时还收购了俄罗斯图伊玛达石油天然气封闭式股份公司75%股权，与俄方共同投资19.8亿美元开发两大油气田，探明石油储量9,660万吨、天然气储量644亿立方米，开采权有效期至2035年。目前正进行开采前的勘探工作，未来将为阿穆尔--黑河综合体项目提供充足稳定的原油供应。

综合体项目将建于黑龙江省黑河市与俄罗斯阿穆尔州跨边境区域，俄方境内建设阿穆尔炼油厂、阿穆尔输油首站、俄方境内输油管道，中方境内建设中方境内输油管道、黑河输油末站。阿穆尔炼油厂原油及凝析油处理规模为600万吨/年，油品加工深度可达90%，产品将在中俄两国分别销售。阿穆尔—黑河输油管道共三条，单线长63.1公里。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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