香港《文汇报》：中俄军演反制美“重返亚太”新威胁

（4月23日社评）

代号为”海上联合-2012”的中俄海上联合军事演习,昨日在中国青岛附近黄海海域开始举行.这是两国海军举行的规模最大、科目最丰富的联合军演,不仅会进一步提高两军协作和战略互信,而且带有明显的针对性,是向美国发出明确的警示,展现共同维护核心利益的决心,中俄将携手应对新威胁、新挑战,反制美国”重返亚太”战略包围.

更值得注意的是,防空、反潜涉及雷达信号、电子通信的技术,属於保密程度最高等级的军事机密.中俄海军军演联合防空、反潜,意味着两军之间具有高度的战略互信,在此基础上得以实施这种深层次的军事交流.近年来,中俄两国、两军关系不断发展,战略协作水平不断提升,随着两国、两军的互信不断加深,必将有利於双方开展更多实质性合作,建立进一步巩固双方的战略协作关系,持续提升战略协作水平.此次中俄举行双边规模最大的海上军演,展现两国合作维护亚太地区安全和稳定的决心,对反制美国”重返亚太”战略、打破美国战略围堵具有重要意义.

中俄同为亚太地区大国,在维护亚太地区和平、稳定和发展方面有着共同的利益和愿望,也担负着维护地区安全与稳定的重要责任.此次海上联合军演,将两国防务安全合作提升到一个新的高度,充分展现双方共同维护地区安全的意愿和能力,有利於防止一霸独大、肆意制造紧张气氛,破坏亚太地区和平局面,对维护地区和世界的和平稳定有着重大积极作用.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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