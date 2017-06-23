俄罗斯5月对华出口原油135万桶/日 成中国最大供应国

路透北京6月23日 - 中国海关周五公布的数据显示，俄罗斯对中国的原油供应量5月份创下纪录高位135万桶/日，成为中国的头号原油供应国，其后是安哥拉和沙特。

5月份沙特对中国的原油出口较上年同期增长8.6%至104万桶/日。

中国海关的数据显示，俄罗斯还是今年前五个月的最大原油供应国，日均供应原油116万桶，排名其后的安哥拉和沙特分别为111万桶和110万桶。(完)