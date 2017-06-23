俄罗斯5月对华出口原油135万桶/日 成中国最大供应国

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国海关周五公布的数据显示，俄罗斯对中国的原油供应量5月份创下纪录高位135万桶/日，成为中国的头号原油供应国，其后是安哥拉和沙特。
5月份沙特对中国的原油出口较上年同期增长8.6%至104万桶/日。
中国海关的数据显示，俄罗斯还是今年前五个月的最大原油供应国，日均供应原油116万桶，排名其后的安哥拉和沙特分别为111万桶和110万桶。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。