中俄就朝鲜问题举行磋商 再确认决不允许半岛生战生乱

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透北京5月23日 - 中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。
新华社周二报导，中俄双方对近期朝鲜半岛紧张局势表示高度关注，一致认为应坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。
朝鲜周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。(完)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。