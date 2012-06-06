普京称将推动加强中俄军事合作

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京6月6日电---俄罗斯总统普京周三表示，他将推动加强俄罗斯与中国的军事合作，包括举行更多的联合军事演习。
普京以中俄两国近期在黄海举行的海上联合军演为例，称这样的演习还会继续。
他在与中国国家副主席习近平会谈时称：“我们将在军事领域继续合作。”在此次访问中国期间，普京同中国国家主席胡锦涛举行了会谈，还将出席在北京召开的上海合作组织峰会。
“近期，（中俄）在黄海举行海上联合军演，是两国首次进行这样的演习。我们已同胡主席达成共识，我们将继续进行这样的合作，”普京称。
普京在稍早发布的声明中称：“我们（中俄）在联合推动加强亚太地区安全方面扮演着重要角色，在这一背景下，我们将维持我们的军事关系。”
“我们支持以国际法基本原则为基础，在这一地区建立注重开放、平等的安全和合作构架，”他说。
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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