中俄签署增供原油长期贸易合同 俄油年进口量将达4,610万吨

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京6月24日 - 中国石油天然气集团公司周一公布了俄罗斯向中国增供原油长期贸易合同的细节，根据这一中国对外原油贸易最大的单笔合同，未来中石油进口俄罗斯原油量将达到每年4,610万吨，接近去年中国石油消费总量的十分之一。
新华社报导，根据合同，俄罗斯将在目前中俄原油管道（东线）1,500万吨/年输油量的基础上逐年向中国增供原油，到2018年达到3,000万吨/年,增供合同期25年,可延长五年;通过中哈原油管道(西线)于2014年1月1日开始增供原油700万吨/年,合同期五年，可延长五年。
俄方还承诺在中俄合资天津炼厂建成投运后，每年向其供应910万吨原油。中石油同时与俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克公司签署收购亚马尔液化天然气（LNG）项目20%股份的框架协议。
亚马尔LNG项目位于俄罗斯亚马尔－涅涅茨自治区，已探明天然气储量超过1万亿立方米，拟建设LNG年产能1,650万吨。中石油表示，协议签署后，将与合作伙伴开展上下游一体化合作。中石油参与该项目对进入北极地区油气资源勘探开发，开辟北极航道具有重要意义。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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