张高丽称中俄应加快商谈西线天然气管道项目--央视

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京3月22日 - 中国中央电视台报道称，中国国务院副总理张高丽周二对来访的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒表示，中俄要加快商谈西线天然气管道等项目。
张高丽称，中俄还要积极探讨新的合作项目，拓展上下游一体化、油气装备制造、加工技术服务、工程建设、油品销售服务等新领域合作。
米勒称，俄罗斯愿与中方一道，积极商谈西线天然气管道项目。
俄罗斯一直在推动通过“阿尔泰”项目向中国销售天然气的计划。“阿尔泰”项目亦称西线天然气管道项目。分析师估计，“阿尔泰”项目的成本高达200亿美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。