张高丽称中俄应加快商谈西线天然气管道项目--央视

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华

路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。