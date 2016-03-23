张高丽称中俄应加快商谈西线天然气管道项目--央视

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月22日 - 中国中央电视台报道称，中国国务院副总理张高丽周二对来访的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒表示，中俄要加快商谈西线天然气管道等项目。
张高丽称，中俄还要积极探讨新的合作项目，拓展上下游一体化、油气装备制造、加工技术服务、工程建设、油品销售服务等新领域合作。
米勒称，俄罗斯愿与中方一道，积极商谈西线天然气管道项目。
俄罗斯一直在推动通过“阿尔泰”项目向中国销售天然气的计划。“阿尔泰”项目亦称西线天然气管道项目。分析师估计，“阿尔泰”项目的成本高达200亿美元。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。