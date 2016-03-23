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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:25 BJT

张高丽称中俄应加快商谈西线天然气管道项目--央视

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月22日 - 中国中央电视台报道称，中国国务院副总理张高丽周二对来访的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒表示，中俄要加快商谈西线天然气管道等项目。

张高丽称，中俄还要积极探讨新的合作项目，拓展上下游一体化、油气装备制造、加工技术服务、工程建设、油品销售服务等新领域合作。

米勒称，俄罗斯愿与中方一道，积极商谈西线天然气管道项目。

俄罗斯一直在推动通过“阿尔泰”项目向中国销售天然气的计划。“阿尔泰”项目亦称西线天然气管道项目。分析师估计，“阿尔泰”项目的成本高达200亿美元。(完)

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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