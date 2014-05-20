焦点：普京与西方反目 希望争取中国同情

记者 白宾/Thomas Grove

路透北京/莫斯科5月16日 - 俄罗斯因乌克兰问题日渐受到西方孤立，总统普京希望访华期间能争取到中国同情。

中国国家主席习近平公开表态重视与俄罗斯的关系，就任国家主席后将莫斯科选为外访第一站，并应邀出席了索契冬奥会开幕式。

尽管两国在叙利亚危机等诸多国际外交问题上立场一致，作为联合国安理会常任理事国在投票时屡屡共进退，但中国在乌克兰问题上不太情愿对俄罗斯表示支持。

中国政府对于乌克兰危机回应谨慎，既不想因此与俄罗斯疏远，也没有就克里米亚入俄公投直接置评。

中国还表示，愿意继续与乌克兰发展友好合作关系，尊重乌克兰的独立、主权和领土完整。

中国国际问题研究基金会名誉理事长、前中国驻俄罗斯大使张德广表示，普京此行不是讨论乌克兰问题的，而中国在乌克兰问题上的立场不能用支持或不支持俄罗斯来形容，是一个非常复杂的问题，中国在乌克兰问题上未站队。

**同情非支持？**

中国未明确表示是否承认乌克兰新政府或克里米亚公投，这凸显中国在乌克兰问题上的两难境地。

莫斯科智库CAST研研究员卡申(Vasily Kashin)表示，时值俄罗斯与西方关系因乌克兰危机而剑拔弩张，俄罗斯很可能试图利用普京访华提升与中国的关系。

卡申称：“由于乌克兰问题，我们与西方关系的前景不明朗。我们正面临经济压力以及来自安全领域和制裁的压力。唯一独立于美国的、并表示支持俄罗斯的主要经济体就是中国。”

即便普京不能得到习近平在乌克兰问题上的明确公开支持，普京至少能向中国诉诉苦争取同情。

中国另一前驻俄罗斯大使刘古昌对路透表示，他认为普京确实希望在乌克兰问题上赢得中国的支持，因为在这一问题上美国和其他西方国家联手在乌克兰给俄罗斯制造麻烦，而且他们针对的不仅仅是俄罗斯。刘古昌认为，这是美国和西方国家推动冷战的全球战略，一旦他们对付完了俄罗斯，还会将目光投向中亚，然后利用日本对付中国。

卡申表示，习近平与普京料将讨论武器协议，以及俄罗斯可能在武器销售方面给予北京优惠待遇、取消对中国的武器出口限制。很多西方国家至少部分中止了与俄罗斯的军事合作。

中俄双边贸易在过去五年中增逾一倍，2013年达到890亿美元，但贸易量仍远不及俄罗斯与欧盟间的贸易量以及中国与美国间的贸易量。（完）