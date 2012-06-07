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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 7日 星期四 10:36 BJT

普京称将推动中俄军事合作

俄罗斯总统普京访华期间表示，他将推动加强俄罗斯与中国的军事合作，包括举行更多联合军事演习。普京以中俄两国近期在黄海举行的海上联合军演为例，称这样的演习还会继续。

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