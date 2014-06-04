中俄将创建联合信用评级机构 显示两国关系日趋紧密

路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯财长西卢安诺夫周二称，俄罗斯已与中国达成协议，携手创建一家联合信用评级机构；两国也正在制定一系列提高贸易便利程度的措施。这显示中俄关系变得更加紧密。

西卢安诺夫是在出访中国期间作出上述表示的，他对记者称，新评级机构将以现有信评机构为模版来建立。

“我们希望(这家机构的)评级不受政治影响，”俄财政部发布的评论显示西卢安诺夫如是说。

对于目前主导信评市场的三大西方评级机构--标准普尔MHFI.N、穆迪(MCO.N)和惠誉(LBCP.PA)，俄罗斯已表现过不满。

在俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚半岛后，标普在4月底将俄罗斯的主权评级调降至只比垃圾级别高出一个级距的水平。

俄罗斯官员指责标普降评是“受政治驱动”，但标普对此予以否认。

俄罗斯希望能有其它评级机构的愿望促成了有关创建一家国家评级机构的讨论，但一些分析师质疑这样的机构是否有信誉可言。

表面看来，携手中国创建新信评机构的计划是为了逐步确立一个除了三大评级机构之外的可靠选择。这三大评级机构因为未能预测到2007年金融危机的爆发而受到指责。

中国评级机构大公国际去年表示，希望利用金融危机后外界批评三大评级机构的契机，并计划到2017年占领欧洲市场5-10%的份额。

“第一个阶段里，新机构将评估俄中投资项目，目的将是吸引一系列亚洲国家，之后随着业务铺展开和信誉确立，它的观点将逐步达到吸引其它更多国家的水平，”西卢安诺夫说。

有关新机构将于何时开始运作的细节没有披露。

由于俄罗斯介入乌克兰危机，西方国家纷纷与俄罗斯保持距离，俄罗斯随即迅速拉拢与中国和其它金砖国家的商业关系。

上月底，俄罗斯国有天然气企业Gazprom(GAZP.MM)与中国签订了价值超过4,000亿美元的30年天然气供应协议。

虽然多数西方国家谴责普京利用乌克兰脆弱的政治局势，一举吞并克里米亚半岛，但金砖国家(巴西、印度、中国和南非)都没有对此作出批评。

西卢安诺夫还表示，他与中国官员的会谈内容包括对在俄投资的中国企业提供优惠税率，进行货币互换安排，以及以本币进行贸易结算的可能性，但他没有提供细节。

在被问及俄罗斯是否会与中国联合管理黄金和外汇储备的问题时，西卢安诺夫称，“有关贷款和货币政策的问题”将是他与中国央行官员会谈的内容。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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