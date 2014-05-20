《KEMP专栏》中俄双边关系益发紧密 准备敲定能源协议

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦5月19日 -“中国是我们可信赖的朋友，”俄罗斯总统普京周一在上海会议前接受采访时表示，“扩大和中国的合作，无疑是俄罗斯外交上的优先要务。”

对中俄两国关系的评估多半会始自中俄两国历史上的边境争端、毛泽东和赫鲁雪夫(Nikita Khrushchev)之间的龃龉、尼克森访华，以及达成天然气价格协议这个经年累月的问题。

但是这些基本上都是回顾过去的事件，忽视了两国之间与日俱增的共同利益。而两国加强能源、贸易、安全和外交关系的必要性愈发升高。

在能源方面，两国几乎是天作之合：一个是全球最大的能源净出口国，另一个是全球第二大能源净进口国(2011年)，而两国有很长的陆地边界。

根据新华社，中国已是俄罗斯最大的单一贸易伙伴，2013年双边贸易额为900亿美元，两国并希望在2020年底前贸易额能倍增至2,000亿美元。

奥巴马政府面向亚洲的战略枢钮，加上能源市场的转向，促使中俄两国更加紧密，以兹因应遭到包围及能源安全的疑虑。

俄罗斯因乌克兰危机而与美国及其盟友在政治面存在歧见，中国则在东海和南海上存有领土纠纷，这使得他们受到孤立，进而寻求盟友来制衡美国在欧洲和太平洋的联盟网络。这是典型的权力政治平衡。即我的敌人的敌人，就是我的朋友。

周二时，俄罗斯和中国海军舰队将在东海展开为期七天的联合演习。根据新华社，这是两国海军舰队自2012年来第三度举行联合演习，突显出在与西方强权的关系恶化下，两国之间的合作益发密切。

**中俄情谊**

中俄间的邦谊并无真正障碍。两国没有重大领土或领海纠纷。中国的这类争执全都远在南方。

俄罗斯与中国各因千岛群岛和钓鱼岛(尖阁诸岛)的领土争议，而分别和日本有纠葛。这让中俄有了共同的利益元素；对于日本安倍政府的积极外交政策，两国都有理由感到担心。

而在非洲、中东、拉丁美洲等其他地方，中俄两国也没有重大对立议题。它们的利益多半一致，或是领域不同，这也使双方容易维持友好关系。相形之下，中俄与美国间，就有许多议题都处于对立。

两国在能源方面的利益明显趋同。俄罗斯需要分散油气市场；中国则寻求不必通过马六甲海峡等输运瓶颈的能源供应。

普京周一向中国记者证实，天然气出口至中国的协议已进入“最后阶段”。

“对俄罗斯来说，履行这些协议意味分散供气目的地；对我们的中国伙伴来说，...则可改善能源短缺及生态上的问题。”普京表示。

**能源地理**

即便没有爆发乌克兰危机，俄罗斯经济也太过依赖于向欧洲出口石油和天然气，这让其很容易因与消费者间的定价争端、与中转国的管道争端、欧洲需求降温及能源政策转向而受到冲击。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，2012年俄罗斯出口的石油有80%是输往欧洲，仅有18%是出口到亚洲。2012年俄罗斯天然气出口也大多是输往欧洲国家，仅有19%是出口到土耳其。

无论是从战略上，还是从商业上来看，如此过重地依赖欧洲消费者都是不合理的。正如消费者需要拥有不同的供应源一样，生产者也需确保拥有不同的消费者。

俄罗斯基本上还全是靠1960年和1970年代建造的管道来把石油和天然气从东方出口到西方，即便受亚洲工业化和北美页岩气变革影响，如今全球经济中能源流动的大趋势是从西方流向东方。

考虑到俄罗斯位于21世纪两个主要的能源进口区域--欧洲和亚洲之间的战略性地理位置，因此从战略上来看，该国很有理由采用更加均衡的出口方式，即提高对快速增长的亚洲市场的石油和天然气出口占比。

通过建造新管道或天然气液化设备来将俄罗斯东部的天然气输往中国，成本颇高。相比之下，建造通过欧洲管道的成本则已减少，而且已经获得了长时期的回报。

不过，俄罗斯无法承担客户源单一的代价。若还是完全依赖输往欧洲的管道，俄罗斯天然气和石油供应商则将面临中期内营收缩水的风险。

**准备达成协议？**

中国也有理由增加从俄罗斯进口能源，尤其是天然气。目前中国经济严重依赖国内煤炭和进口石油。

但燃煤发电导致严重污染，并增加温室气体排放，同时几乎所有石油进口都是通过马六甲海峡和中国南海和东海海域。假如中国与美国及其盟国发生冲突，中国海军不能保证海上通道继续开放。

而从俄罗斯输入油气的话，将增强中国的能源安全。这将减少使用易受攻击运输线路的油气数量。在与澳洲等其他天然气供应国及波斯湾石油出口国进行磋商时，中国有更多筹码达成有利的交易。

迄今中国与俄罗斯在磋商的最重要方面很难达成一致，这就是价格。

逾10年来，中俄双方在天然气出口方面一直难以达成协议。

但近期事态发展可能使双方缓和了态度，更希望达成协议。由于欧洲考虑削减天然气进口，俄罗斯急需表明有其他的出口选择。而中国方面来说，由于与美国在亚洲的盟国关系急剧恶化，中国需要发展新的盟友。

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京关系更加密切，以及当前的大战略背景之下，均暗示签署天然气协议的时机已成熟。(完)

(编译 戴素萍/张若琪/许娜/于春红; 审校 龚芳/李春喜/高琦)

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