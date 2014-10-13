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中国财经 | 2014年 10月 14日 星期二 07:17 BJT

中国与俄罗斯签订双边本币互换协议

路透北京10月13日 - 中国央行周一称，与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1,500亿元人民币/8,150亿卢布的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

央行网站发布新闻稿并称，此举旨在便利双边贸易及直接投资，促进两国经济发展。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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