中国称在叙问题上同俄罗斯立场相近

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京6月5日电---中国外交部发言人刘为民周二称，在叙利亚问题，中国同俄罗斯都反对外部势力对叙利亚进行武力干预，反对强行推动“政权更迭”。此外，俄罗斯总统普京已经抵达北京，将出席上海合作组织峰会。
中国和俄罗斯是联合国安理会的常任理事国，两国一直阻止西方国家谴责或呼吁推翻叙利亚总统阿萨德的努力。据联合国称，自去年3月以来，已有一万余人死於叙利亚冲突中。
刘为民在例行记者会上称，在叙问题上，中俄双方在各个场合保持着密切沟通和协调，立场相近。
“双方都反对外部势力对叙利亚进行武力干预，反对强行推动‘政权更迭’，认为叙利亚问题最终需要通过叙各方坐下来谈判才能得到根本解决，这最具可持续性，也最符合叙利亚人民的根本利益。”
俄罗斯同中国曾两次投票否决联合国安理会涉叙问题决议，两国认为联合国特使安南的计划是解决叙问题的唯一出路。
俄罗斯总统普京已经抵达北京，将出席上海合作组织峰会。在普京此次访华期间，中俄两国将举行天然气谈判，俄方希望敲定双方持续数年的谈判。
据俄罗斯媒体报导，中俄两国还将谈判价值数十亿美元的远程飞机合作项目。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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