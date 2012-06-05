中国称在叙问题上同俄罗斯立场相近

路透北京6月5日电---中国外交部发言人刘为民周二称，在叙利亚问题，中国同俄罗斯都反对外部势力对叙利亚进行武力干预，反对强行推动“政权更迭”。此外，俄罗斯总统普京已经抵达北京，将出席上海合作组织峰会。

中国和俄罗斯是联合国安理会的常任理事国，两国一直阻止西方国家谴责或呼吁推翻叙利亚总统阿萨德的努力。据联合国称，自去年3月以来，已有一万余人死於叙利亚冲突中。

刘为民在例行记者会上称，在叙问题上，中俄双方在各个场合保持着密切沟通和协调，立场相近。

“双方都反对外部势力对叙利亚进行武力干预，反对强行推动‘政权更迭’，认为叙利亚问题最终需要通过叙各方坐下来谈判才能得到根本解决，这最具可持续性，也最符合叙利亚人民的根本利益。”

俄罗斯同中国曾两次投票否决联合国安理会涉叙问题决议，两国认为联合国特使安南的计划是解决叙问题的唯一出路。

俄罗斯总统普京已经抵达北京，将出席上海合作组织峰会。在普京此次访华期间，中俄两国将举行天然气谈判，俄方希望敲定双方持续数年的谈判。

据俄罗斯媒体报导，中俄两国还将谈判价值数十亿美元的远程飞机合作项目。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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