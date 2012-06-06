中国称在叙问题上同俄罗斯立场相近

中国外交部发言人刘为民周二称，在叙利亚问题上，中国同俄罗斯都反对外部势力对叙利亚进行武力干预，反对强行推动“政权更迭”。他在例行记者会上称，在叙问题上，中俄双方在各个场合保持着密切沟通和协调，立场相近。