习近平抵达莫斯科访问 凸显中俄盟友关系重要性

中国国家主席习近平(左)与夫人彭丽媛3月22日抵达莫斯科，在走下飞机时挥手致意。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透莫斯科3月22日（记者 Thomas Grove） - 中国国家主席习近平周五抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行访问，这是他当选中国国家主席以来的首次出外访问，向美国和欧洲发出中俄盟友关系重要性的信号。

俄罗斯是全球最大的能源生产国，中国则是俄罗斯出口能源的最大消费国，两国十分希望增加各自的影响力，从金融及地缘政治领域抗衡将战略重心向亚洲转移的美国。

习近平及夫人彭丽媛抵达莫斯科，展开对俄访问，习近平和俄罗斯总统普京将于当地时间下午3点（北京时间1900）举行会晤，石油贸易协议可能成为会晤的议题，但预计此次访问期间不会签署已协商很久的供气协议。

普京曾表示，希望“在我们的经济起航中能借助中国的东风”。如果中国在习近平的领导下超越美国成为全球最大的经济体，俄罗斯的这个愿望将会愈加强烈。

普京和习近平之前接受采访时分别表示，此次访问是中俄之间“战略伙伴关系”的证明。

现年59岁的习近平面带笑容，回忆年轻时阅读过很多俄罗斯文学作品。现年60岁的普京称，中俄关系处于“多个世纪以来的最佳时期”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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