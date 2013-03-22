习近平抵达莫斯科访问 凸显中俄盟友关系重要性

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透莫斯科3月22日（记者 Thomas Grove） - 中国国家主席习近平周五抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行访问，这是他当选中国国家主席以来的首次出外访问，向美国和欧洲发出中俄盟友关系重要性的信号。
俄罗斯是全球最大的能源生产国，中国则是俄罗斯出口能源的最大消费国，两国十分希望增加各自的影响力，从金融及地缘政治领域抗衡将战略重心向亚洲转移的美国。
习近平及夫人彭丽媛抵达莫斯科，展开对俄访问，习近平和俄罗斯总统普京将于当地时间下午3点（北京时间1900）举行会晤，石油贸易协议可能成为会晤的议题，但预计此次访问期间不会签署已协商很久的供气协议。
普京曾表示，希望“在我们的经济起航中能借助中国的东风”。如果中国在习近平的领导下超越美国成为全球最大的经济体，俄罗斯的这个愿望将会愈加强烈。
普京和习近平之前接受采访时分别表示，此次访问是中俄之间“战略伙伴关系”的证明。
现年59岁的习近平面带笑容，回忆年轻时阅读过很多俄罗斯文学作品。现年60岁的普京称，中俄关系处于“多个世纪以来的最佳时期”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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