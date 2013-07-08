中资企业财团赢得乌干达铜矿复产许可竞标

路透乌干达7月5日 - 乌干达一位政府官员周五表示，中国一组企业财团获得特许权，恢复乌干达基伦贝(Kilembe)铜矿的生产。该铜矿位于乌干达西部，接近与刚果民主共和国的边界。

该矿于1980年代初期因刚果政局动荡且铜价下跌而遭到废弃，但受全球铜价吸引人的激励，近些年乌干达政府寻找投资者以恢复生产。

乌干达地质调查和矿山部表示，估计基伦贝拥有400万吨铜矿石，估计其中1.98%为纯铜，0.17%为钴。

乌干达财政部发言人Jim Mugung表示，共计有五家来自中国、赞比亚和澳洲的企业对该矿表示了兴趣，但西藏喜马(Tibet Hima Industry Co Ltd)为首的中国财团最终获选。

“委员会周三举行了会议，批准西藏喜马牵头的财团为最佳竞标方，”Mugung称。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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