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中国财经 | 2017年 2月 9日 星期四 16:42 BJT

中国去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局

路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。

外管局网站刊登新闻稿并显示，去年四季度境内金融机构对境外直接投资净流出3.9亿美元，净流出规模环比大幅萎缩。

新闻稿并称，2016年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出26.05亿美元；中国境内金融机构对境外直接投资净流出96.53亿美元。

存量方面，2016年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量1,276.54亿美元，中国境内金融机构对境外直接投资存量1,989.96亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/szyw/node_szyw_store/4311ff804ffb7ce8b3a0fbb1ae7b5688)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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