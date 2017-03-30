中国今年经常帐顺差将延续 资本和金融账户逆差有望收窄--外管局（更新版）

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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。

外管局并表示，随着人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进中国跨境资本流动呈现有进有出、双向波动的格局。

外管局网站公布2016年国际收支平衡表最终数据显示，去年四季度经常帐户顺差118亿美元，资本和金融账户顺差464亿美元。2016年全年，中国经常帐户顺差1,964亿美元，资本和金融账户顺差263亿美元。

“一方面，国际环境不稳定、不确定因素仍较多，可能造成市场情绪多变，形成我国跨境资金流动阶段性波动。另一方面，一些有利于跨境资本流出入趋向均衡的因素仍会发挥积极作用。”外管局网站刊登的答记者问称。

该新闻稿并称，2017年中国货物贸易顺差仍会维持一定规模，服务贸易逆差增速将逐步趋稳；中国对外直接投资等私人部门投资增多，境外投资整体收益有望增长。预计2017年经常帐户顺差与GDP之比将处于均衡合理水平。

在经历了短期的快速增长后，中国企业的投资风险意识逐步增强，对外投资将会更加理性和平稳。同时，中国金融市场对外开放政策效果已开始显现，未来将继续吸引跨境资金持续流入。

外管局数据显示，2016年中国经常帐户顺差仍处于合理水平，与GDP之比为1.8%，其中，货物贸易顺差4,941亿美元，虽较上年的历史高位下降14%，但仍显着高于2014年度及以前各年度水平，显示中国对外贸易仍具竞争力。服务贸易逆差2,442亿美元，增长12%，主要是旅行逆差增长。

2016年，中国非储备性质的金融账户逆差4,170亿美元，较上年下降4%，显示出跨境资本流出压力总体有所缓解；但各季度波动性较大。

外管局并称，2016年四季度经常帐户顺差比初步统计下降了两百多亿美元，主要是因为使用最新数据估算的外商投资企业利润增加，使得投资收益支出上升，初次收入逆差扩大；此外调整了旅行收入和支出统计方法，全面采用支付渠道数据，旅行项目逆差有所上升。

按SDR计值，2016年四季度中国经常帐户顺差87亿SDR，资本和金融账户顺差340亿SDR。2016年，中国经常帐户顺差1,406亿SDR，资本和金融账户顺差197亿SDR，其中，储备资产减少3,204亿SDR。

**对外投资和吸引外资均增长**

外管局新闻稿并显示，2016年，中国境内市场主体境外资金运用方式更加多元化，对外直接投资、证券投资以及其他投资均呈增长态势。2016年，境内主体各种形式的对外资产合计增加6,611亿美元，较上年多增98%。其中，对外直接投资净增加2,172亿美元，多增25%；对外证券投资净增加1,034亿美元，多增41%；在境外存款、对外贷款等其他投资净增加3,336亿美元，多增305%。

同时，随着境内证券市场开放及企业融资需求回升，对外负债由上年的净流出转为净流入。2016年，外国来华直接投资、证券投资和其他投资等外来投资净流入2,441亿美元，上年为净流出1,010亿美元。

其中，直接投资项下境外资本继续保持一定规模净流入，全年净流入1,706亿美元；来华证券投资净流入412亿美元，较上年增长512%，体现了中国证券市场对外吸引力的增强以及开放度的加深；来华其他投资由上年净流出转为净流入301亿美元，说明境内主体偿还境外负债告一段落，跨境融资需求回升。

从国际投资头寸来看，2016年中国对外金融资产、负债及净资产均呈现增长。其中，对外资产中民间部门持有占比首次过半，储备资产占中国对外金融资产总额48%，为2004年公布国际投资头寸数据以来的最低水平。

“民间部门持有的对外资产占比达到一半以上，反映中国对外经济金融交往正在从以往的商品输出为主，转向商品输出与资本输出并重，以官方部门对外投资为主转为官方部门与民间部门对外投资并驾齐驱。”新闻稿称。

对外负债增长主要是由于来华直接投资保持增长和来华其他投资回升。2016年末，中国对外负债中，外国来华直接投资较上年末增长6%，继续位列对外负债首位，占比61%，反映境外投资者继续看好中国长期股权投资。同时，吸收非居民存款、接受境外贷款等其他投资负债较上年末增长2%，占负债总额的21%。（完）

欲览详情，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn