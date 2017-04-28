4月末QFII获批额度增至907.64亿美元—中国外管局

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月28日– 中国国家外汇管理局周五公布数据显示, 截至4月26日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至907.64亿美元；上月末为902.64亿美元。
外管局同时公布，同期合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为899.93亿美元，上月末为899.93亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为5,420.04亿元人民币，上月末为5,414.04亿元。（完）
发稿 路透中文新闻部
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。