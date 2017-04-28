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中国财经 | 2017年 4月 28日 星期五 16:35 BJT

4月末QFII获批额度增至907.64亿美元—中国外管局

路透北京4月28日– 中国国家外汇管理局周五公布数据显示, 截至4月26日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至907.64亿美元；上月末为902.64亿美元。

外管局同时公布，同期合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为899.93亿美元，上月末为899.93亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为5,420.04亿元人民币，上月末为5,414.04亿元。（完）

发稿 路透中文新闻部
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