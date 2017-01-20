中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
刊登在外管局网站的《国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表有关问题的通知》并称，银行结售汇统计中关于人民币对外汇衍生产品业务统计自报送2017年1月报表起按通知规定填报附件报表，实行总行报送制度。
“银行结售汇统计是我国外汇市场统计监测体系的一个重要组成部分，此次调整有助于提高银行和外汇局的统计操作效率，也为未来进一步提高外汇市场数据透明度提供基础支持。”外管局网站的新闻稿称。
通知自发布之日起施行。（完）
欲览详情，请点选中国外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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