中国外管局报告称以银行为抓手加强外汇市场事中事后监管

路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。

2016年在对金融机构罚款6,500多万元人民币的同时，通过采取暂停相关外汇业务、公开披露违规情况、责令银行追究相关人员责任等多种措施，督促金融机构合法合规经营。

以下为该篇题为《以银行为抓手加强外汇市场事中事后监管》专栏的全文：

2016年以来，国家外汇管理局紧紧抓住银行这一关键环节，加大执法检查和处罚力度，有效维护外汇市场正常秩序。

加大银行外汇业务检查力度。一是充分发挥信息系统大数据分析和处理优势，积极开展外汇业务非现场检查。快速筛选出异常和可疑线索，并高效锁定现场检查目标。

二是在全国范围内开展以银行为主要检查对象的专项检查。检查发现部分银行未尽到真实性审核责任，存在违规为异地企业办理大额购汇，违规办理企业经常项目和资本项目资金购付汇，违规为个人分拆购付汇和分拆提取外币现钞，为严重偏离市场价格的转口贸易办理购付汇业务等违规问题。

三是针对不同地区银行业务异常情况，分地区开展银行办理异地企业大额结售汇专项检查、银行内保外贷履约情况专项检查、银行结售汇业务快速检查以及合格境内机构投资者外汇业务专项检查等，严格依法查处银行外汇违规行为。

通报银行外汇业务违规情况，加强警示教育。通报银行外汇业务违规案例及银行员工参与地下钱庄交易的典型案例，对银行办理外汇业务的真实性、合规性提出明确要求。督促银行加强外汇业务内部管控和外汇从业人员管理，切实提升银行外汇业务合规水平。

严格外汇执法，加大对银行违规行为处罚力度。外汇检查中发现，部分银行盲目追求业绩、疏于管理，未能严格履行真实性、合规性审核责任，个别银行甚至对违规行为视而不见。对此，国家外汇管理局严格外汇执法，加大对银行外汇违规违法行为的查处力度。

2016年，在对金融机构罚款6,500多万元人民币的同时，通过采取暂停相关外汇业务、公开披露违规情况、责令银行追究相关人员责任等多种措施，督促金融机构合法合规经营。（完）