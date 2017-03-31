中国外管局报告称去年银行业对外资产和对外负债均同比增长

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
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路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，中国银行业对外资产和对外负债规模较上年末均增长，对外净负债下降。
以下为该篇题为《中国银行业对外资产负债结构分析》专栏的全文：
2016年末，中国银行业对外资产和对外负债规模较上年末均增长，对外净负债下降。其中，对外资产8,776亿美元，增长19%，占中国对外金融资产存量的14%；对外负债9,645亿美元，增长2%，占中国对外负债存量的 21%；对外净负债869亿美元，下降59%。
对外金融资产中存贷款占八成，债券资产占比低但增速最高，对境外子行增资带来股权等其他投资增加。中国银行业对境外发放贷款和在境外存款6,705亿美元，较上年末增长16%，占比76%，主要是对境外发放的贷款；投资境外债券952亿美元，增长50%，占比11%，主要是增持了美国和香港市场发行的债券；对外股权和金融衍生品等其他投资资产1,119亿美元，增长12%，占比13%，主要是增加了对境外子行的股权投资。
对外负债中存贷款占比过半，债券负债有所下降，银行赴境外上市等带来股权等其他负债增加。中国银行业吸收境外存款和接受境外贷款5,011亿美元，较上年末增长3%，占比52%，其中主要是从境外关联银行获得的贷款；对外债券负债1,169亿美元，下降16%，占比12%，主要是与贸易有关的承兑远期信用证负债到期偿还所致；股权和金融衍生品等其他投资负债3,464亿美元，增长8%，占比36%，主要是境内银行如邮政储蓄银行境外上市，带来对外股权类负债增加。
从币种结构来看，对外外币为净资产，人民币为净负债。2016年末，银行业对外美元资产5,986亿美元，较上年末增长11%，占比68%，主要来自增加发放美元贷款和增持美元债券；人民币资产1,176亿美元，较上年末增长1倍，占比13%，主要来自增加发放境外人民币贷款；其他外币资产1,614亿美元，占比19%。中国银行业对外美元负债3,431亿美元，较上年末增长47%，占比36%；人民币负债302亿美元，较上年末减少31%，占比31%；其他外币负债3,184亿美元，占比33%。从资产负债净额看，中国对外人民币净负债1,853亿美元，较上年末减少51%；外币净资产984亿美元，减少42%。
从国家和地区分布来看，对外资产和负债的对手方主要为发达国家（地区）及离岸中心。中国银行业对外金融资产投向前三位国家（地区）依次是：对中国香港资产2,244亿美元，对美国1,131亿美元，对新加坡345亿美元，分别占总资产比26%、13%和4%。中国银行业对外负债来源前三位国家（地区）依次是：对中国香港负债5,242亿美元，对中国台湾负债598亿美元，对日本负债368亿美元，分别占54%、6%和4%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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