中国外管局官员称今年银行考核增加外汇合规管理和跨境收付款差额等内容

路透北京1月26日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长王春英近日称，2017年银行考核新增多项外汇相关内容，包括内控考核与外汇合规管理挂钩、跨境收付款差额占总额年度比率变动等内容。

中国外汇网周三稍晚援引对王春英的采访并称，2017年对银行考核提出了新的要求，在内控管理考核方面，新增“内部绩效考核与外汇合规管理挂钩情况”、“外汇产品定价策略与执行情况”、“银行外汇业务自律情况”、“全行内部支持‘外汇管理工作牵头部门’工作情况”等考核指标，以督促银行健全激励约束机制，优化外汇产品定价机制，促进外汇供求平衡。

此外，将完善现有“配合监管情况”考核内容，促使银行更加积极主动地配合外汇管理阶段性调控工作。同时新增“配置外汇业务政策合规专门岗位”考核要求，切实保障内控管理水平。

而在风险考核方面，将新增“跨境收付款差额占总额年度比率变动”考核指标，推动本外币一体化监管，促进国际收支平衡。同时将完善现有“对外担保履约率”考核指标，提高考核评分标准的合理性，优化考核效果。此外，还将取消“贸易融资风险度”考核指标，进一步鼓励发展跨境贸易融资，缓解购汇压力。

**外汇收支总体朝均衡收敛**

王春英在采访中并表示，支撑中国跨境资本流动平稳运行的根本性因素依然突出，包括经济增速在世界范围内处于较高水平，财政状况相对良好，金融体系总体稳健，经常帐户持续顺差，外汇储备规模仍高居全球首位。

同时，一些有利于中国外汇收支趋向均衡的积极因素也开始显现。一是随着人民币汇率形成机制规则性和透明度的提高，中国市场主体的适应能力不断增强，市场情绪更加理性和稳定。二是经过较长时期和较大幅度的对外债务去杠杆化，中国企业的债务偿还压力已明显减弱，2016年二季度以来中国外债规模总体回升。

三是银行间债券市场进一步开放，全口径跨境融资宏观审慎管理等一些改革措施相继实施且不断完善，人民币正式加入SDR效果逐步显现，都将有助于跨境资金流出入的均衡发展。

**国际收支统计规划长远关注当下**

谈及国际收支统计工作中长期规划，王春英表示，中长期看，国际收支统计将继续坚持“规划长远、专注当下”的工作原则。一方面，目标定位于弥合G20第二阶段（2016—2021年）数据缺口和满足SDDS增强版新要求。另一方面，循序渐进地提高统计透明度，不断细化和新增统计产品，更充分地发挥国际收支在宏观经济决策中的作用。

他称，2017年国际收支统计具体工作包括制定G20第二阶段数据缺口的弥合计划，提高数据质量；同时进一步提升统计透明度，在发布的中国银行业对外金融资产负债数据中增加发布银行和非银行部门数据，并在国际收支平衡表和国际投资头寸表中，将直接投资数据细分至金融和非金融部门。

此外，国际收支统计将探索多样、互补的统计方法，研究将系统性重要非金融机构逐步纳入对外金融资产负债及交易直接申报主体范围，整理、制定和发布对外金融资产负债及交易统计业务指引；跟踪新版贸易信贷制度实施情况，编制贸易信贷统计申报指引，深入企业主体，跟踪调查效果等。

**促进外汇市场发展**

王春英并表示，2017年外管局将推动外汇市场深化发展和对内对外开放，包括完善人民币外汇衍生产品交易实需管理扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，增加外汇期权产品类型，研究推出外汇期货。

同时，增加交易主体，支持境内个人参与境内外汇市场，丰富银行间外汇市场非银行金融机构参与者类型；扩大境外机构参与境内市场，支持境内银行参与境外市场，推动境内交易平台对外扩大服务范围，促进形成境内外一致的人民币汇率。

此外，进一步完善包括交易、清算、信息在内的外汇市场基础设施建设，建立分层、包容性交易平台，稳步发展集中清算业务，建立健全外汇交易报告制度。支持全国外汇市场自律机制建设，培育市场机构自律意识和风险管理能力。

在鼓励支持特许业务创新方面，他称，将修订《个人本外币兑换特许业务管理办法》，加强系统内部的经验交流和信息共享，加强对特许机构经营活动的非现场和现场核查，并支持特许机构创新。（完）