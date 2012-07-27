中国外管局向黑石旗下房地产基金投资5亿美元--消息

沪深证交所上周五两融余额下降13.9亿元 终结四连增
路透上海2月20日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.85%。沪深证交所融资融券余额当日下降13.9亿元人民币，终结四连增；两市两融余额为8,945.2亿元，脱离四周高点。
路透7月26日电---一位知情人士周四表示,美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)旗下最受投资者欢迎的基金之一--黑石房地产合伙人(第七期)基金(Blackstone Real Estate Partners VII)已罕见地获得一笔来自中国政府的投资.
这笔投资突显出中国对另类资产的偏好程度日益升温,以及中国对美国商业房地产业的信心.另类资产与股票、债券等证券几乎不存在相关性.目前宏观经济面动荡不安,剧烈扰动了股市和债市.
该消息人士透露,中国国家外汇管理局(Safe)已同意向黑石这支最新的房地产基金投资约5亿美元.外管局管理着中国逾3万亿(兆)美元的外汇储备.
黑石拒绝置评,而且亦未能即刻联系到中国外管局发表评论.
周四稍早美国华尔街日报就外管局投资黑石房地产基金一事进行了报导.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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