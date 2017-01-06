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中国财经 | 2017年 1月 6日 星期五 21:26 BJT

中国今年将防范跨境资本流动风险 完善宏观审慎管理框架--外管局

路透北京1月6日 - 中国国家外汇管理局周五称，2017年重点将完善宏观审慎跨境资本流动管理框架，防范跨境资本流动风险，并将加强真实性合规性审核，加大对外汇违法违规行为检查力度和惩处强度。

外管局网站援引全国外汇管理工作会议称，2017年外汇管理重点工作包括继续推进简政放权和重点领域改革，进一步提高贸易投资便利化水平，支持实体经济发展。

“加强真实性合规性审核，加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度，保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定。”新闻稿称。

外管局并称，今年还将加强事中事后管理，提升跨境资金流动非现场监测能力和分析预警水平，并完善外汇储备经营管理，保障外汇储备安全、流动和保值增值。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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