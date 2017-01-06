中国今年将防范跨境资本流动风险 完善宏观审慎管理框架--外管局

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月6日 - 中国国家外汇管理局周五称，2017年重点将完善宏观审慎跨境资本流动管理框架，防范跨境资本流动风险，并将加强真实性合规性审核，加大对外汇违法违规行为检查力度和惩处强度。
外管局网站援引全国外汇管理工作会议称，2017年外汇管理重点工作包括继续推进简政放权和重点领域改革，进一步提高贸易投资便利化水平，支持实体经济发展。
“加强真实性合规性审核，加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度，保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定。”新闻稿称。
外管局并称，今年还将加强事中事后管理，提升跨境资金流动非现场监测能力和分析预警水平，并完善外汇储备经营管理，保障外汇储备安全、流动和保值增值。(完)
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。