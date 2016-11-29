消息人士称中国外管局严控资本外流 外汇审查门槛收紧至500万美元

路透北京11月29日 - 熟悉情况的消息人士周二透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

合法以及非法渠道下的资本外流已对人民币贬值施压，今年以来人民币兑美元汇率已贬值约6%。

消息人士称，国家外管局已在周一将这些举措通告给银行。而就在同一天，中国政府强调将坚持鼓励外资走出去的“开放”政策。

国家外管局暂未对路透查询予以置评。

“最大的变化是，原来5,000万美金以上需要上报外管局；现在500万美金就需要上报，而且包括本外币，收紧的幅度很大。”一了解情况的消息人士称，“我们现在只能让客户耐心等，向他们解释外管局需要做真实性审核。”

该消息人士并指出，即使一起海外投资交易已获得购汇核准，但资金尚未完全转出，如果额度剩余部分超过所认定的“大额”标准--5,000万美元，则仍需取得进一步的核准。

另有两个消息人士也确认了外管局的上述监管新政。

人民币兑美元即期周二早盘跟随中间价再升百点，但波幅较之前明显收窄。交易员称，美元指数小幅调整略缓和人民币贬值压力，但客盘却视此为购汇时机，大行则在6.8920元附近提供充足美元流动性，短期市场表现或继续紧贴中间价。（完）