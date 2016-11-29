消息人士称中国外管局严控资本外流 外汇审查门槛收紧至500万美元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月29日 - 熟悉情况的消息人士周二透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。
合法以及非法渠道下的资本外流已对人民币贬值施压，今年以来人民币兑美元汇率已贬值约6%。
消息人士称，国家外管局已在周一将这些举措通告给银行。而就在同一天，中国政府强调将坚持鼓励外资走出去的“开放”政策。
国家外管局暂未对路透查询予以置评。
“最大的变化是，原来5,000万美金以上需要上报外管局；现在500万美金就需要上报，而且包括本外币，收紧的幅度很大。”一了解情况的消息人士称，“我们现在只能让客户耐心等，向他们解释外管局需要做真实性审核。”
该消息人士并指出，即使一起海外投资交易已获得购汇核准，但资金尚未完全转出，如果额度剩余部分超过所认定的“大额”标准--5,000万美元，则仍需取得进一步的核准。
另有两个消息人士也确认了外管局的上述监管新政。
人民币兑美元即期周二早盘跟随中间价再升百点，但波幅较之前明显收窄。交易员称，美元指数小幅调整略缓和人民币贬值压力，但客盘却视此为购汇时机，大行则在6.8920元附近提供充足美元流动性，短期市场表现或继续紧贴中间价。（完）
(编译 李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。