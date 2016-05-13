中国外管局：企业贸易信贷调查制度有新变化 今年8月起正式实施

路透北京5月13日 - 中国外管局周五发布2015年年报，以专栏形式称，为进一步提高跨境贸易信贷调查数据质量，国家外管局修订了贸易信贷调查制度（以下简称新制度）。新制度将于2016年8月1日正式实施。此次贸易信贷调查制度修订，充分考虑了提高统计数据质量与减轻企业报送负担之间的平衡。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

贸易信贷大多为偏短期借贷行为，对经济环境变化较敏感，历来波动性较大。准确统计贸易信贷对于评估国际收支状况，促进国际收支平衡都有十分重要的意义。

为配合《国际收支统计申报办法》实施，进一步提高跨境贸易信贷调查数据质量，国家外汇管理局修订了贸易信贷调查制度（以下简称新制度）。新制度将于2016年8月1日正式实施。此次贸易信贷调查制度修订，充分考虑了提高统计数据质量与减轻企业报送负担之间的平衡。主要修订内容包括三个方面 ：

简化调查指标，细化指标解释。为方便调查对象填写申报表，减轻企业负担，新制度对指标进行大幅简化，相关口径也更贴近企业财务处理情况。主要体现在 ：一是简化填报要素，不再要求贸易信贷区分企业信用和银行信用及区分长短期，企业只需填写对应出口的应收预收货款以及对应进口的应付预付货款 ；二是制度更具可操作性，指标解释与企业会计制度更加贴近 ；三是增加关联企业之间贸易信贷指标，这是唯一一个新增的指标，主要原因是根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）（BMP6）关于直接投资的原则，关联企业间的借贷往来（包括贸易产生的应收应付等）属于直接投资统计范畴，因此这部分贸易信贷应区分出来以便纳入直接投资。

提高调查频率，年度与月度调查相结合。目前，国内国际形势变化越来越快，金融危机的传导和溢出效应越来越明显，社会各界对形势分析的时效性要求随之提高。鉴于此，新制度将调查频率由季度提高至月度，采取月度调查和年度调查相结合的方式。即调查对象包括两类企业：月度调查企业和年度调查企业，两类企业不重叠，月度调查企业每月报送数据，年度调查企业每年报送数据。

关注重点企业，抓大放小。新制度采取规模以上企业重点调查的方法。关于规模以上的门槛，将按照“月度调查企业的进出口规模或贸易收付款规模应覆盖全国总量的50%、月度和年度调查企业合计进出口规模或贸易收付款规模应覆盖全国总量的70%”原则确定调查对象。与过去季度调查相比，月度调查企业数量将大幅下降，全年所有调查企业数量基本不变。（完）