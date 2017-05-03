中国外管局报告称严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动

路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。

外管局称，从破获案件看，地下钱庄呈现以下特点：借助现金交易躲避监管；利用国内外设立的空壳公司，在多地、多家银行开立账户，资金操作手法复杂多变；非法经营活动范围扩大等。

以下为该篇题为《严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动》专栏的全文：

2016年，国家外汇管理局在中国人民银行等五部委打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动（以下简称专项行动）框架下，密切配合有关部门，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，压缩地下钱庄生存空间，堵住外汇资金非法跨境通道。

专项行动中，联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币。从已破获案件看，地下钱庄呈现以下特点：一是非法经营规模有所扩大，特大案件时有发生。如潍坊“5·05”地下钱庄案，涉案金额达数十亿元人民币，影响恶劣。

二是地下钱庄利用国内外设立的空壳公司，在多地、多家银行开立账户，资金操作手法复杂多变，隐蔽性强。

三是非法活动区域不断蔓延，通过异地资金频繁划转，将经营地域范围从经济发达地区扩展到全国各地。

四是借助现金交易躲避监管。地下钱庄在境内接收人民币现金，境外提取外币现钞后存入客户的外币账户，实现资金跨境转移。

五是非法经营活动范围扩大。一些地下钱庄不仅进行资金流转汇兑，还开展为虚假招商企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人代办境外开户手续等非法活动，危害程度不断加大。

与此同时，深入追查地下钱庄交易对手，严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为。2016年，查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起，共处行政罚款近亿元人民币。

下一步，将会同相关部门，始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，严厉查处地下钱庄交易对手以及各类外汇违规违法行为，切实维护外汇市场秩序。（完）