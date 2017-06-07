中国外管局称将巩固跨境资金流动平稳、均衡发展基础 推动外储趋稳

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月7日 - 中国国家外管局周三表示，随着金融市场扩大开放的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。
“5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头，外汇供求继续处于基本平衡状态；国际金融市场出现波动，非美元货币相对美元总体升值，资产价格有所上升。这些因素综合作用，推动了中国外汇储备规模的回升。”外管局发言人在答记者问时称。
他并表示，中国经济稳中向好的步伐更加稳健；国际金融市场运行相对平稳，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，人民币汇率稳中有升。受此提振，居民和企业的购汇行为更加趋于理性。
中国央行此前公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240.34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。（完）
欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。