中国外管局称将巩固跨境资金流动平稳、均衡发展基础 推动外储趋稳

路透北京6月7日 - 中国国家外管局周三表示，随着金融市场扩大开放的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。

“5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头，外汇供求继续处于基本平衡状态；国际金融市场出现波动，非美元货币相对美元总体升值，资产价格有所上升。这些因素综合作用，推动了中国外汇储备规模的回升。”外管局发言人在答记者问时称。

他并表示，中国经济稳中向好的步伐更加稳健；国际金融市场运行相对平稳，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，人民币汇率稳中有升。受此提振，居民和企业的购汇行为更加趋于理性。

中国央行此前公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240.34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。（完）

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