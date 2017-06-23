中国要提升跨境贸易投资便利化水平 并强化监管能力建设--外管局

路透北京6月23日 - 中国国家外管局局长潘功胜称，要进一步提升跨境贸易投资便利化水平，更好地服务实体经济、服务对外开放；同时外汇管理部门要继续深化外汇管理改革，强化监管能力建设。

外管局网站援引潘功胜周四在深圳调研座谈会上的讲话指出，今年中国外汇市场运行平稳，市场预期稳定，外汇储备变动和人民币汇率趋向稳定，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡。

“要坚持经常项目可兑换原则，依法支持、保障真实合规的经常项目国际支付与转移，不断提升跨境贸易便利化水平。”他称。

同时，稳妥有序地推动金融市场双向开放，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，支持中国企业“走出去”。营造良好的外汇管理政策环境，支持中国企业参与“一带一路”建设。

他并表示，外管局要构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，加强事中事后监管。完善跨境资金流动的监测预警，严厉打击地下钱庄等违法违规行为，维护外汇市场健康稳定，维护国家经济与金融安全。

外管局此前公布，5月银行结售汇逆差171亿美元，较上月的逆差149亿美元扩大14.77%。外管局新闻发言人在答记者问中称，当前中国跨境资金流动回稳向好、外汇供求保持基本平衡的内外部环境依然存在，尤其是国内经济持续运行在合理区间的基础更加稳固，人民币汇率中间价形成机制不断完善， 境内主体的涉外收支行为将更趋理性。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn