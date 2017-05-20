中国当前跨境资金流动形势回稳向好 更趋平衡--外管局局长

路透北京5月19日 - 中国国家外汇管理局局长潘功胜周五表示，当前中国跨境资金流动形势回稳向好，更趋平衡；稳定、良性的外汇市场有利于外资企业在中国的运营，维护外汇市场稳定需要监管部门与市场主体相互配合，共同努力。

外管局网站刊登新闻稿称，潘功胜在外管局召开的外商投资企业座谈会上表示，外汇管理部门将坚持改革开放，提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济，同时防范跨境资金流动风险，维护外汇市场稳定，为市场主体营造健康良性的市场环境。

爱立信、卡特彼勒、阿尔卑斯、蒂森克虏伯、戴尔、ABB、玛氏、江森自控等多家外商投资企业参会，介绍了各企业的经营状况，并结合自身实际，对外汇管理工作提出了有益的建议。（完）