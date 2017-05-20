中国当前跨境资金流动形势回稳向好 更趋平衡--外管局局长

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月19日 - 中国国家外汇管理局局长潘功胜周五表示，当前中国跨境资金流动形势回稳向好，更趋平衡；稳定、良性的外汇市场有利于外资企业在中国的运营，维护外汇市场稳定需要监管部门与市场主体相互配合，共同努力。
外管局网站刊登新闻稿称，潘功胜在外管局召开的外商投资企业座谈会上表示，外汇管理部门将坚持改革开放，提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济，同时防范跨境资金流动风险，维护外汇市场稳定，为市场主体营造健康良性的市场环境。
爱立信、卡特彼勒、阿尔卑斯、蒂森克虏伯、戴尔、ABB、玛氏、江森自控等多家外商投资企业参会，介绍了各企业的经营状况，并结合自身实际，对外汇管理工作提出了有益的建议。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。