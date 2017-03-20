中国外管局长称跨境资本流动向均衡收敛 有企业借海外投资转移资产（更新版）

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路透北京3月20日 - 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周一称，中国的跨境资本流动正向均衡状态收敛，未来中国跨境收支具有良好的稳健基础；但部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为”，有些企业借海外投资转移资产。

新浪并援引他在中国发展高层论坛2017年年会提出批评称，去年一年中国企业在海外收购了很多足球俱乐部，“如果说，收购有利于提升中国的足球水平，我觉得是好事。但是，情况是这样的吗？有很多企业在中国的负债率已经很高了，再借一大笔钱去海外收购。有一些则在直接投资的包装下，转移资产。”

“海外并购有时候像一束带刺的玫瑰，必须小心，要经过充分的论证。”潘功胜直言。

中国证券网则援引他在同一场合称，中国经济处于中高速增长区间，随着供给侧结构性改革的深化，未来中国的经济增长将更有质量。中国的经常帐户顺差保持在合理区间，中国仍将是境外长期资本投资最具竞争力和吸引力的重要目的地之一，且中国的外汇储备充裕，占到全球外汇储备的28%。

潘功胜指出，本世纪初至2014年上半年，中国经历了大幅的跨境资本流入，自2014年下半年开始出现了资本流出，这与国际大趋势是高度一致的，本世纪初到2013年跨境资本大幅流入新兴市场，自受2013年美联储讨论退出QE（量化宽松）的影响，许多新兴市场经济体遭受了资本流入变为流出的突然逆转，出现本币贬值、外汇储备减少和资本市场动荡的情况。

他并称，观察跨境资本流动的两个重要因素是：对外资产的持有主体更加多元化和对外债务偿还的进程。此前，中国对外资产的持有主体主要是官方外汇储备资产，最高时曾超过70%，但自2010年后不断下降，市场主体持有对外资产的比例不断提高，到2016年达到50%。

此外，在美联储实施量化宽松货币政策期间，中国企业借入了较多外债；在美联储开始加息，国内融资环境也得到改善后，企业从2014年下半年开始加快偿还对外债务，降低货币错配风险。

不过，潘功胜指出，自2016年二季度以来，企业外债去杠杆化的进程基本结束，外债的规模开始提升。 他强调，中国跨境资本流动正在向均衡状态收敛。2016年年初和年末，美元指数都经历了大幅波动，也引起了中国外汇市场的波动，但2016年底的波动要小很多。2月份，中国外汇储备余额增加。

中国央行本月稍早公布，2月末中国外汇储备为30,051.24亿美元，环比增加69.2亿美元，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。（完）