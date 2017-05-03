中国今年将健全外债和资本流动管理体系 稳步推进市场开放--外管局

路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三称，今年将进一步健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，完善跨境资本流动真实性合规性审核机制和要求，稳步推进金融市场对外开放。

刊登在外管局网站的该局2016年年报并称，今年外汇检查与执法工作的主要思路是，继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动；强化跨部门执法合作，加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度，推进外汇领域信用体系建设，加强通报和警示教育，坚守不发生系统性金融风险的底线。

“展望2017年，中国国际收支将继续呈现‘经常帐户顺差、资本和金融账户逆差’的格局，跨境资本流动继续向均衡状态收敛。”报告称。

报告指出，中国经常帐户顺差将继续保持在合理区间内，货物贸易顺差仍会维持一定规模，服务贸易逆差增速将逐步趋稳，中国境外投资整体收益有望增长；另一方面，中国资本和金融账户逆差有望收窄。

报告并称，今年将不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平 ；继续坚持国家战略导向，加强多元化运用的统筹协调，提高效益、防控风险；大力加强党建和党风廉政建设工作，完善综合服务、信息系统、人才队伍和体制机制建设，实现资产的安全、流动和保值增值。

报告指出，今年经常项目外汇管理工作将继续大力促进贸易便利化，

服务实体经济。跟踪监测外汇资金异常流动重点领域风险，进一步完善业务系统，推进部门间监管合作，提升事中、事后管理能力，防范跨境资本流动风险。

报告称，今年外管局将不断充实和创新监管工具，逐步建立科学有效的金融机构外汇业务宏观审慎管理框架，促进依法合规经营。同时进一步完善银行考核标准，发挥考核制度对银行的激励作用，督促银行落实外汇业务展业自律要求。完善结售汇统计体系，加强银行卡跨境使用外汇管理，继续推进简政放权。规范保险外汇业务合规发展。（完）

欲览详情，请点选中国外管局网站：here国家外汇管理局年报(2016).pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5c19fb804100b1098231b7cca25c179f