中国12月银行结售汇逆差463亿美元 创11个月最大逆差--外管局

路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。

外管局在国新办发布会上提供的新闻稿并显示，去年全年，银行累计结售汇逆差3,377亿美元，累计代客涉外收付款逆差3,053亿美元。

外管局数据并显示，2016年12月境内银行代客涉外收付款逆差123亿美元，较上月246亿美元逆差收窄50%，亦为连续第18个月出现逆差。

去年1-11月银行结售汇逆差2,914亿美元，1-11月境内银行累计涉外收付款逆差2,929亿美元。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

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