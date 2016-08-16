7月银行结售汇逆差317亿美元 较上月扩大1.5倍--外管局

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月16日 - 中国国家外汇管理局周二公布，7月银行结售汇逆差317亿美元，较上月的128亿美元逆差扩大146.83%，为连续第13个月出现逆差且为四个月来最大。1-7月银行累计结售汇逆差2,055亿美元，1-7月境内银行累计涉外收付款逆差2,008亿美元。
外管局数据并显示，2016年7月境内银行代客涉外收付款逆差319亿美元，较上月240亿美元逆差扩大32.89%，亦为连续第13个月出现逆差。
今年1-6月，银行结售汇逆差1,738亿美元，1-6月境内银行累计涉外收付款逆差1,688亿美元。
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。