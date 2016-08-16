7月银行结售汇逆差317亿美元 较上月扩大1.5倍--外管局

路透上海8月16日 - 中国国家外汇管理局周二公布，7月银行结售汇逆差317亿美元，较上月的128亿美元逆差扩大146.83%，为连续第13个月出现逆差且为四个月来最大。1-7月银行累计结售汇逆差2,055亿美元，1-7月境内银行累计涉外收付款逆差2,008亿美元。

外管局数据并显示，2016年7月境内银行代客涉外收付款逆差319亿美元，较上月240亿美元逆差扩大32.89%，亦为连续第13个月出现逆差。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）