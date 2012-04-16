中国外管局宣布允许中资外汇指定银行卖空美元

路透北京4月16日电--中国国家外汇管理局(SAFE)周一宣布,自4月16日起,将允许中资外汇指定银行卖空美元.

此前中国央行最终宣布16日起将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.

国家外汇管理局在其网站(www.safe.gov.cn)上发布通知表示,"为进一步发展外汇市场,增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性.促进人民币汇率的价格发现...对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下."

根据有关通知:"2011年度结售汇业务量10亿美元以上,结售汇综合头寸下限为-1000万美元;2011年度结售汇业务量介於1亿至10亿美元,结售汇综合头寸下限为-500万美元;2011年度结售汇业务量低於1亿美元,以及新取得结售汇业务经营资格的银行,结售汇综合头寸下限为-300万美元.".(完)

--编译 李军;审校 于春红

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