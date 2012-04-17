中国允许外汇市场交易机构卖空美元（更新版）

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* 中国允许外汇市场交易机构卖空美元

* 人民币汇率形成机制改革取得又一重大突破

* 有利於均衡价格的发现和汇率市场化波动

路透上海4月17日电---人民币汇率形成机制改革快马加鞭进行中,继周一放宽兑美元日间波幅限制後,同日晚间再宣布允许外汇市场交易机构卖空美元.显示央行有信心认为人民币汇率已至均衡.

刊登在外汇管理局网站上的新闻稿称,为了增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性,促进人民币汇率的价格发现,根据当前国际收支状况和人民币汇率形成机制改革需要,决定完善银行结售汇综合头寸管理.

外管局称,将对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下.

"我觉得这个事儿的意义超过了昨天的扩大波幅,"上海一中资股份制银行外汇交易员称,作为银行,以後在管理外汇头寸方面将灵活很多,多空两边都可以选择,这更有利於市场均衡价格的发现,有利於形成市场的自由浮动汇率,尽管还只是一个有限的放开.

他表示,由於之前的结售汇头寸管理限制,机构是不能持有美元空头仓位过夜的,于是许多交易员为了避免违规,而在尾盘不得不平盘,因此制造一些所谓的逼空行情,而这个情况在今後应该会减少很多.

北京时间周二早盘9:42,人民币兑美元即期报6.3000元,上日尾盘收报6.3150元.今日央行人民币兑美元中间价报6.2896元,上日为6.2960元.

除全国性银行、银行间外汇市场即期做市商的结售汇综合头寸下限由国家外汇管理局另行通知外,外管局并已对其它银行(含取得结售汇业务经营资格的企业集团财务公司)的结售汇综合头寸下限制定了统一标准.

根据通知,2011年度结售汇业务量低於1亿美元,以及新取得结售汇业务经营资格的银行,结售汇综合头寸下限为-300万美元;2011年度结售汇业务量介於1亿至10亿美元,结售汇综合头寸下限为-500万美元;2011年度结售汇业务量10亿美元以上，结售汇综合头寸下限为-1,000万美元.

中国央行於周一起将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯

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