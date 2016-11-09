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中国财经 | 2016年 11月 9日 星期三 16:15 BJT

三季度境外投资者对境内金融机构直接投资首现净流出--中国外管局

路透上海11月9日 - 中国国家外汇管理局周三称，三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出23.15亿美元，这也是该数据自2012年公布以来首次出现净流出。二季度为净流入2.8亿美元。

外管局网站刊登新闻稿并显示，境内金融机构对境外直接投资继续维持净流出，但净流出额仅为16.79亿美元，环比萎缩超七成；二季度为净流出58.05亿美元。

按人民币计价，三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入81.28亿元人民币，流出235.60亿元人民币，净流出154.32亿元人民币。

数据并显示，三季度中国境内金融机构对境外直接投资流出216.36亿元人民币，流入104.45亿元人民币，净流出111.91亿元人民币。（完）

更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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