三季度境外投资者对境内金融机构直接投资首现净流出--中国外管局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月9日 - 中国国家外汇管理局周三称，三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出23.15亿美元，这也是该数据自2012年公布以来首次出现净流出。二季度为净流入2.8亿美元。
外管局网站刊登新闻稿并显示，境内金融机构对境外直接投资继续维持净流出，但净流出额仅为16.79亿美元，环比萎缩超七成；二季度为净流出58.05亿美元。
按人民币计价，三季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入81.28亿元人民币，流出235.60亿元人民币，净流出154.32亿元人民币。
数据并显示，三季度中国境内金融机构对境外直接投资流出216.36亿元人民币，流入104.45亿元人民币，净流出111.91亿元人民币。（完）
更多细节，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。