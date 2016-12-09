中国外管局称企业和个人购汇意愿未激增 跨境资金流动总体稳定

路透上海12月9日 - 近期人民币汇率波动频频、外汇储备逼近3万亿美元关口，市场普遍担心中国资本外流压力或将加大。对此，国家外汇管理局有关负责人表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。

中国11月末外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

新华社周四晚间引述外管局上述负责人称，11月资本流出总体可控，不存在较大的资本外流压力，“目前，未发现企业和个人购汇意愿激增，企业和个人的合理用汇需求均得到满足。”

11月，银行结售汇、非银行部门涉外收付款逆差虽较10月有所增长，但远低于去年底今年初美联储首次加息前后的水平。另据初步统计，11月全国货物贸易项下企业日均购汇额较10月下降6%左右；货物贸易项下收支顺差继续保持单月超100亿美元的态势。

从外管局最新监测情况来看，11月外商直接投资（FDI）日均流入金额与10月基本持平，日均外商撤资金额较10月略有增长；对外直接投资（ODI）项下购汇额呈每周递减趋势；日均外债还本付息较上月明显减少。

该负责人并强调，在支持有能力和有条件企业开展真实合规对外投资业务同时，对虚假行为将保持打击力度。另外，当前外部环境中，影响跨境资本流动的主要因素是美元单一走强，国内经济稳定性进一步提高态势未发生根本转变，跨境资金流动仍有保持平稳运行的基础。(完)